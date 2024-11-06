مشاهير العرب - تزوجت عمر خيرت وأنجبت ابنه الوحيد.. أسرار بحياة جالا فهمي في ذكرى ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - يحل اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الرحلة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، واعتزال الفن.

جالا فهمي

جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتليفزيون إلى جانب ممارستها للتمثيل.

وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، وعملت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، وتفرغت للسينما وحققت نجاحا كبيرا في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وساعدها في مشوارها الفني إجادة العديد من اللغات أبرزها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، حيث ساعدتها في التعريف وفي محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضا عن طريق المهرجانات التي تحضرها في بلدان العالم.

أعمال جالا فهمي

ومن أبرز أعمال الفنانة جالا فهمي: «أول مرة تحب يا قلبي، جالا جالا، كلام الليل، بيتزا بيتزا، سمكة وأربع قروش، علاقات مشبوهة، طأطأ وريكا وكاظم بيه، الجينز، بنات في ورطة، الحب في طابا، قبضة الهلالي، كيد العوالم، إعدام قاضي، يوم مر ويوم حلو».

تركت بصمة خاصة رغم قلة مشاركاتها التلفزيونية، فلا يمكن نسيان شخصيتها «سارة الأزاهرلي» التي قدمتها في الجزء الثالث من مسلسل «ليالي الحلمية»، أو دورها «كاليوبي» في مسلسل «الوسية» الذي عرض في 1990.

اعتزال الفنانة جالا فهمي

وكانت آخر أعمال الفنانة جالا فهمي من خلال فيلم «أول مره تحب يا قلبي» الذى أنتج عام 2003م، وبعدها قررت الاعتزال، حيث ابتعدت عن الأضواء لمدة 19 عاماً حتى وفاتها.

تزوجت الفنانة الراحلة جالا فهمي من الموسيقار الشهير عمر خيرت، والذى أثمر زواجهما عن ابنهما الوحيد «عمر» والتى قامت بتسميته بنفس إسم والده لحبها الشديد لزوجها الموسيقار عمر خيرت.

وفاة جالا فهمي

رحلت الفنانة جالا فهمي عن عالمنا فى 26 من فبراير لعام 2022م، عن عمر يناهز الــ 59 عاما، بسبب إصابتها بجلطة في القلب بشكل مفاجئ وسريع، وتعرضت لمضاعفات لم تستغرق أكثر من 8 ساعات قبل الوفاة.