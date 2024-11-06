توم هانكس يهاجم نقاد السينما: أغبياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - توم هانكس، هاجم الممثل الشهير، توم هانكس الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا لمراجعة أفلامه، وقال إن الكثير من نقاد السينما "أغبياء".

وعبر هانكس عن غضبه من نقاد السينما، خلال استضافته في بودكاست كونان أوبراين، وانتقدهم بسبب بعض الاستجابات، التي تلقاها خلال مسيرته الطويلة في هوليوود.

توم هانكس يهاجم نقاد السينما

وضرب توم هانكس مثال علي غباء النقاد، بفيلمه "ذلك الشيء الذي تفعله"، الذي أنتج عام 1996، وكان هذا أول ظهور لتوم ككاتب سيناريو، ومخرج، وحصل على مراجعات سيئة في البداية، لكنه الآن يعتبر فيلمًا كلاسيكيًا.

وقال توم لـ كونان خلال البودكست:"اسمح لي أن أخبرك بشيء عن هؤلاء الأغبياء، الذين يكتبون عن الأفلام هل يمكنني أن أقول ذلك؟ أنهم أغبياء ويغيرون رأيهم بعد مدة من الزمن إذا أصبح الفيلم من الكلاسيكيات أو حاز علي إعجاب الجمهور".

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