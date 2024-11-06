مشاهير العرب - watch it تتيح الحلقات 5 و6 من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - أتاحت منصة watch it الحلقتين الجديدتين الخامسة والسادسة من مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان نور النبوي.

وشاركت watch it، فيديو ترويجي للحلقات الجديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: عشان نكمل المهمة، لازم نفكر بطريقة مختلفة، مسلسل ٦شهور من إنتاجات #WATCHIT الأصلية يُعرض الآن حلقتين كل أربعاء».

أبطال فيلم 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور، في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن اتلشباب على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان «إمبراطورية ميم» مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.