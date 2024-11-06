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مشاهير العرب - watch it تتيح الحلقات 5 و6 من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تتيح الحلقات 5 و6 من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تتيح الحلقات 5 و6 من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - أتاحت منصة watch it الحلقتين الجديدتين الخامسة والسادسة من مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان نور النبوي.

وشاركت watch it، فيديو ترويجي للحلقات الجديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: عشان نكمل المهمة، لازم نفكر بطريقة مختلفة، مسلسل ٦شهور من إنتاجات #WATCHIT الأصلية يُعرض الآن حلقتين كل أربعاء».

أبطال فيلم 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور، في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن اتلشباب على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان «إمبراطورية ميم» مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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