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مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض السينمائية تستقبل فيلم «رفعت عيني للسما» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض السينمائية تستقبل فيلم «رفعت عيني للسما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض السينمائية تستقبل فيلم «رفعت عيني للسما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائية اليوم، فيلم «رفعت عيني للسما» وذلك بعد حصده جائزتين، في مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل فيلم رفعت عيني للسما

وتدور قصة فيلم رفعت عيني للسما، حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان كان السينمائي

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم طرحت البرومو التشويقي، والذي ظهر فيه فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، وترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم.

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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