مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض السينمائية تستقبل فيلم «رفعت عيني للسما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائية اليوم، فيلم «رفعت عيني للسما» وذلك بعد حصده جائزتين، في مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل فيلم رفعت عيني للسما

وتدور قصة فيلم رفعت عيني للسما، حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم طرحت البرومو التشويقي، والذي ظهر فيه فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، وترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم.

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.