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مشاهير العرب - الفيلم السعودي «انصراف» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفيلم السعودي «انصراف» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفيلم السعودي «انصراف» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - يشارك الفيلم القصير «انصراف» للمخرجة جواهر العامري في مسابقة الأفلام القصيرة المقامة على هامش فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يضم الفيلم السعودي انصراف عدد من الفنانين أبرزهم: «غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني ولولو سعود»، وهو من إخراج جواهر العامري وإنتاج نورة الخطيب وجيانلوكا شقرا.

الفيلم القصير انصراف

أحداث الفيلم القصير «انصراف»

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل «رجاء»، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز، يقودها لإحداث ثوران مفاجئ في المدرسة.

يذكر أن فيلم انصراف حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، وفاز بجائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة، حصلت عليها رجاء بطلة الفيلم.

موعد انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تقام فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر ومن المقرر أن يشهد المهرجان العديد من المسابقات والبرامج المختلفة، وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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