مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

من بينهم عز وحلمي وكريم عبد العزيز، النجوم يحضرون افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من بينهم عز وحلمي وكريم عبد العزيز، النجوم يحضرون افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض - أخبار كلمتك

من بينهم عز وحلمي وكريم عبد العزيز، النجوم يحضرون افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - افتتح رئيس هيئة الترفية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، استوديوهات "الحصن بيج تايم" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض الذي تقام فعاليات بمنطقة البوليفارد وعدد من المناطق الأخرى.

 

استوديوهات الحصن بيج تايم

 

وتعد استوديوهات الحصن هي الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانيات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

 

وشهدت استوديوهات الحصن تصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، حيث تم تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم داخل كوروما هي الأضخم في الوطن العربي، كما تم تصوير باقي المشاهد داخل مناطق مختلفة بالاستوديوهات. 

5a5e2e06fd.jpg

 

4ecd88ef21.jpg

 

268914701b.jpg
9aa16fea4f.jpg

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، من بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمى ومحمد هنيدى وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللى كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقى، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالى، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسى، تارا عماد والناقد طارق الشناوى، وشيكو، أكرم حسنى، طارق الجناينى، حمدى المرغنى، حسين المنباوى، محمد عطية، أحمد فهمى، أحمد مالك، هدى المفتى.

955ad51149.jpg

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق