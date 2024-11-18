مشاهير العرب - انطلاق فعاليات ريد كاربت «دخل الربيع يضحك» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - انطلقت منذ قليل، فعاليات ريد كاربت الفيلم المصري «دخل الربيع يضحك»، المشارك فى المسابقة الدولية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن المقرر عرض الفيلم المصري «دخل الربيع يضحك» على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور أبطال وصناع العمل، الذين توافدوا على الريد كاربت استعداد الانطلاق عرض فيلمهم.

من جانبها لفتت إحدى أبطال الفيلم عقب وصولها على الريد كاربت أنظار الحضور، حيث طلبت الاستعانة بكرسي متحرك من أجل التمكن للسير على السجادة الحمراء، احتفالا مع صناع الفيلم، بانطلاق عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل فيلم «دخل الربيع يضحك»

تدور أحداثه خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، حيث يتناول أربع حكايات ما بين الأحزان والدموع المخفية والأسرار والغضب، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

أبطال فيلم دخل الربيع يضحك

يضم فيلم «دخل الربيع يضحك» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر»، هو من من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبد الله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامي نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.