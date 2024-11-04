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دنيا عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من داخل غرفة العمليات - أخبار كلمتك

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دنيا عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من داخل غرفة العمليات - أخبار كلمتك

دنيا عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من داخل غرفة العمليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها بعد إجرائها عملية الولادة من داخل المستشفى

في هذا السياق، أعربت عن امتنانها وتقديرها لكل من دعمها، وذلك من خلال الصورة التى نشرتها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”

 

ووجهت دنيا رسالة للطبيب الذي أجرى العملية قائلة "  أريد أن أعرب عن تقديري العميق للرعاية والدعم الذي قدمتموه. إن التزامك تجاه مرضاك أمر مثير للإعجاب حقًا. أفضل دكتور على الإطلاق".

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن وضع مولودتها الأولى، جودي وهو اسم اختارته على اسم والدتها.

وكتبت دنيا عبد العزيز، في التعليق عبر إنستجرام: «الحمد لله على نعمة جودي، محتاجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب»، لتنهال عليها التهاني من أصدقائها والجمهور. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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