دنيا عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من داخل غرفة العمليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها بعد إجرائها عملية الولادة من داخل المستشفى

في هذا السياق، أعربت عن امتنانها وتقديرها لكل من دعمها، وذلك من خلال الصورة التى نشرتها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”

ووجهت دنيا رسالة للطبيب الذي أجرى العملية قائلة " أريد أن أعرب عن تقديري العميق للرعاية والدعم الذي قدمتموه. إن التزامك تجاه مرضاك أمر مثير للإعجاب حقًا. أفضل دكتور على الإطلاق".

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن وضع مولودتها الأولى، جودي وهو اسم اختارته على اسم والدتها.

وكتبت دنيا عبد العزيز، في التعليق عبر إنستجرام: «الحمد لله على نعمة جودي، محتاجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب»، لتنهال عليها التهاني من أصدقائها والجمهور.

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