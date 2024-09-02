فادية عبد الغني تكشف سر غيابها عن السينما ونصيحة "الشعراوي" لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 سبتمبر 2024 10:02 مساءً - كشفت الفنانة فادية عبد الغني سر غيابها عن الساحة الفنية وأرجعته إلى أنه يرجع لقلة إختياراتها الفنية، مؤكدة أن هناك أعمال كثيرة تعُرض عليها ولكنها ترفضها.

وتابعت فادية عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل" في أعمال كتير بتتعرض عليا بس مش بتناسبني لأنها دون المستوي ومينفعش أختار عمل يهدم كل اللي قدمته قبل كده، ميبقاش أقل من اللي عملته لأني بضيف من الرصيد مش باخد منه".



وأشارت فادية عبد الغني، أن هناك اعمال كثيرة تعرض عليها ولكن النص غير مناسب أو لم يضيف لها أو الدور ليس له أي أهمية، وهناك تحفظات معينة على الأعمال مثل الملابس أو غيرها.



وأوضحت "عبد الغني"، أن أعمالها السينمائية 3 أفلام فقط، والأمر ليس لها يد فيه فما يعرض عليها دراما فقط، معقبة:"الأافلام مش داخلة فيها أو بيتاخد فكرة عني أني مش حابه أشتغل في السينما أو عندي تحفظات عليها فتلاقي كل حاجه بتتوقف..أماالدراما بالنسبة لي أفضل، وأنا مش محتاجة واسطه علشان أشارك في أفلام بالسينما لأني مجتهدة وشاطرة".



كما تحدثت الفنانة فادية عبد الغني، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "كاريوكا"، الذي عرض سابقا، ولكن الإنتقادات التي طالت وفاء عامر بسبب "بدلة" الرقص ارتدتها ولكن لم يكن بالشكل المتعارف عليه.



وتابعت فادية عبد الغني: "شخصية بديعة مصابني حبيتها وحسيت أنها شخصية طيبة وكويسة ومفيش غير برنامج واحد ظهرت فيه وكان باين عليها أنها إنسانة بسيطة".



وكشفت الفنانة فادية عبد الغني عن هدية الشيخ محمد متولي الشعراوي لها، موضحة أنه أهداها مصحف وذلك عقب مرض والدتها، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية ووقتها لجأت إليه وزارته في منزله لكي تجد حل لوالدتها بسبب شدة المرض الذي زاد عليها.



وأستكملت فادية عبد الغني، "روحت له البيت وقولولته نعمل إيه في مرض والدتي قالي نقرب من ربنا وأهداني مصحف أحطه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه مقروأ عليها القرآن الكريم كله وقالي تشرب منها وده حصل وتم شفاؤها ونزلة رحمة ربنا عليها".



وأختتمت فادية عبد الغني حديثها قائلة:"في زياتي للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة "إيشارب" لأني مش محجبه وكنت محرجه وقالي أنتي حاطه "إيشارب" ليه وانتي مش محجبه قولولته إحترامًا ليك.. قالي تحترميني أنا ومش خايفه مني ومش عامله حساب لربنا.. وسألته عن التمثيل وقالي الفن عامل زي السكينة سلاح ذو حدين ليها كذا إستعمال ممكن اقتل بيها بني آدم أو أقطع بيها لحمه للغلابة وأنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجه فاجة في الفن ومعرضش عليا الحجاب ألبسه زي ما في ناس كتير قالت كده

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