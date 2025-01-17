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ضبط محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر في عدن - أخبار كلمتك

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ضبط محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر في عدن - أخبار كلمتك

ضبط محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:

ضبط موظفو الجمارك بالتعاون مع أمن المنطقة الحرة - عدن، محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر، وسلع إستراتيجية ممنوعة أخرى، كانت ضمن حاوية متعددة السلع، قادمة من الصين.
 
وتضمنت المضبوطات، عدد 5 محركات طيران مسيّر صينية الصنع تعمل بالوقود، وصنفين من أجهزة التحكم بعدد 15 جهازاً لاسلكياً خاصاً بالطيران المسيّر، وطائرة درونز صغيرة، وعدد 4 أجهزة كشف معادن، وجهازي فحص أمتعة بالأشعة السينية مع توابعها.
 
وجدد مدير عام جمرك المنطقة الحرة - عدن محسن قحطان، تأكيده على مواصلة الجمرك جهوده في ضبط السلع الممنوعة والمخالفة التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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