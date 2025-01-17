ضبط محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر في عدن - أخبار كلمتك

ضبط موظفو الجمارك بالتعاون مع أمن المنطقة الحرة - عدن، محركات وأجهزة تحكم خاصة بالطيران المسيّر، وسلع إستراتيجية ممنوعة أخرى، كانت ضمن حاوية متعددة السلع، قادمة من الصين.



وتضمنت المضبوطات، عدد 5 محركات طيران مسيّر صينية الصنع تعمل بالوقود، وصنفين من أجهزة التحكم بعدد 15 جهازاً لاسلكياً خاصاً بالطيران المسيّر، وطائرة درونز صغيرة، وعدد 4 أجهزة كشف معادن، وجهازي فحص أمتعة بالأشعة السينية مع توابعها.



وجدد مدير عام جمرك المنطقة الحرة - عدن محسن قحطان، تأكيده على مواصلة الجمرك جهوده في ضبط السلع الممنوعة والمخالفة التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب.