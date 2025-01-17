فضيحة مدوية وخطيرة من العيار الثقيل (وثائق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:07 مساءً -
نشر الصحفي عبدالرحمن انيس تفاصيل فضيحة تزوير لتزويد ميليشيا الحوثي بأجهزة متطورة
وقال عبدالرحمن انيس في منشور عبر حائط صفحته قبل قليل:
فضيحة تزوير لتزويد ميليشيا الحوثي بأجهزة متطورة
⬛️ تم الكشف عن عملية تزوير خطيرة استهدفت استيراد شحنة أجهزة اتصالات لدعم ميليشيا الحوثي.
⬛️ التزوير تم من قبل شركة الندى للتخليص الجمركي والخدمات العامة - مقرها الرئيسي في صنعاء - التي استخدمت وثائق مزورة لإتمام العملية، بينما كانت الشحنة تخص منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وتابع بن انيس بالقول:
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