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فضيحة مدوية وخطيرة من العيار الثقيل (وثائق) - أخبار كلمتك

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فضيحة مدوية وخطيرة من العيار الثقيل (وثائق) - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية وخطيرة من العيار الثقيل (وثائق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:07 مساءً -  

نشر الصحفي عبدالرحمن انيس تفاصيل فضيحة تزوير لتزويد ميليشيا الحوثي بأجهزة متطورة

 

وقال عبدالرحمن انيس في منشور عبر حائط صفحته قبل قليل:

فضيحة تزوير لتزويد ميليشيا الحوثي بأجهزة متطورة

⬛️ تم الكشف عن عملية تزوير خطيرة استهدفت استيراد شحنة أجهزة اتصالات لدعم ميليشيا الحوثي. 
⬛️ التزوير تم من قبل شركة الندى للتخليص الجمركي والخدمات العامة - مقرها الرئيسي في صنعاء - التي استخدمت وثائق مزورة لإتمام العملية، بينما كانت الشحنة تخص منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

 

وتابع بن انيس بالقول:

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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