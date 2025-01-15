مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي الجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي الجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري وبيراميدز وصيفا - أخبار كلمتك

الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري وبيراميدز وصيفا - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتس في كأس الملك - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتس في كأس الملك - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخلود يخطف فوزا صعبا من الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخلود يخطف فوزا صعبا من الأهلي - أخبار كلمتك

إمام عاشور يهدي كهربا جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يهدي كهربا جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صدور حكم باعدام هذا الشخص في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدور حكم باعدام هذا الشخص في عدن - أخبار كلمتك

صدور حكم باعدام هذا الشخص في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:

عقدت محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بعدن جلستها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي محمد مثنى العبدي وحضور عضوي نيابة دار سعد الابتدائية القاضي أديب الدغفلي والقاضي عبير عوض، وأمين سر الجلسة محمد القطيبي في القضية الجنائية رقم (٦٨) لسنة ١٤٤٢هـ ج ج في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، بشأن واقعة القتل العمد المتهم فيها (ماجد عدنان محمد سلمان، و خالد فيصل احمد سعيد) على المجني عليه (أحمد عبدالله عبده زيد). 

وقضت المحكمة بالآتي: 

أولا: رفض الدفع المقدم من محامي المتهم /ماجد عدنان محمد سلمان شكلا وموضوعا، لما عللناه في الحيثيات. ثانياً: إدانة المتهمين (ماجد عدنان محمد سلمان) و (خالد فيصل احمد سعيد) بما نسب إليه في قرار الاتهام بواقعة القتل العمد الواقعة على المجني عليه (احمد عبدالله عبده زيد)، لما عللناه في الحيثيات.

 ثالثًا : معاقبة المدان الأول(ماجد عدنان محمد سلمان)، بالاعدام قصاصاً رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه (احمد عبدالله عبده زيد)، ومعاقبة المدان الثاني (خالد فيصل احمد سعيد)، بالحبس لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ القبض عليه،، لما عللناه في الحيثيات. رابعا: يتحمل المحكوم عليهما نفقات ومخاسير التقاضي مبلغ وقدرة تسعمائة ألف ريال،، تسلم لأولياء دم المجني عليه /احمد عبدالله عبده زيد لما عللناه في الحيثيات.

 خامسًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال خمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم. سادسًا: إعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عاجل : الحوثيون يعلنون عن حدوث هذا الأمر خلال ساعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق