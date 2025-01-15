صدور حكم باعدام هذا الشخص في عدن - أخبار كلمتك

عقدت محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بعدن جلستها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي محمد مثنى العبدي وحضور عضوي نيابة دار سعد الابتدائية القاضي أديب الدغفلي والقاضي عبير عوض، وأمين سر الجلسة محمد القطيبي في القضية الجنائية رقم (٦٨) لسنة ١٤٤٢هـ ج ج في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، بشأن واقعة القتل العمد المتهم فيها (ماجد عدنان محمد سلمان، و خالد فيصل احمد سعيد) على المجني عليه (أحمد عبدالله عبده زيد).

وقضت المحكمة بالآتي:

أولا: رفض الدفع المقدم من محامي المتهم /ماجد عدنان محمد سلمان شكلا وموضوعا، لما عللناه في الحيثيات. ثانياً: إدانة المتهمين (ماجد عدنان محمد سلمان) و (خالد فيصل احمد سعيد) بما نسب إليه في قرار الاتهام بواقعة القتل العمد الواقعة على المجني عليه (احمد عبدالله عبده زيد)، لما عللناه في الحيثيات.

ثالثًا : معاقبة المدان الأول(ماجد عدنان محمد سلمان)، بالاعدام قصاصاً رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه (احمد عبدالله عبده زيد)، ومعاقبة المدان الثاني (خالد فيصل احمد سعيد)، بالحبس لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ القبض عليه،، لما عللناه في الحيثيات. رابعا: يتحمل المحكوم عليهما نفقات ومخاسير التقاضي مبلغ وقدرة تسعمائة ألف ريال،، تسلم لأولياء دم المجني عليه /احمد عبدالله عبده زيد لما عللناه في الحيثيات.

خامسًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال خمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم. سادسًا: إعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.