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توكل كرمان تتحدث عن حرب الإبادة هذه - أخبار كلمتك

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توكل كرمان تتحدث عن حرب الإبادة هذه - أخبار كلمتك

توكل كرمان تتحدث عن حرب الإبادة هذه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:57 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


تحدثت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة

 

وقالت كرمان في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس:
‏بعد نحو عام وثلاثة أشهر من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يتم بموجبه البدء في تبادل الأسرى والرهائن، والبدء في انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة ولو بشكل متدرج، ودخول المساعدات الإنسانية الضرورية للمواطنين الذين تعرضوا خلال الشهور الماضية للتجويع والحصار.

وتابعت بالقول:
هناك الكثير من التحليلات والآراء التي سوف تتناول طبيعة الحرب في غزة، ونتائجها، وأيا كان الموقف من هذه الحرب، فإن من المهم التأكيد على أن هناك هولوكست حدثت في غزة، حيث قام قادة إسرائيل بتعريض الملايين من الأبرياء للخطر من خلال القتل والحرق والتجويع.

مضيفاً في منشورها قائلاً:
لكن برغم المأساة الفلسطينية، فإن الفلسطينيين أبدوا شجاعة نادرة في مواجهة إسرائيل وداعميها من الدول الكبرى، وقد أسهم صمود الشعب الفلسطيني في إحياء القضية الفلسطينية من جديد، بحيث أصبحت قضية الاحرار في أنحاء العالم. هناك الكثير من الدروس التي يمكن استخلاصها من الحرب القاسية، لعل أكثرها مرارة سقوط الدول الغربية في امتحان حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق الحياة وحق التعبير.

واختتمت بالقول:
أدعو لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، كمقدمة لإنهاء الحرب بصورة نهائية، راجية أن تكون هذه الكارثة قد أفهمت العالم بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الاحتلال. يجب طي صفحة الاحتلال الإسرائيلي للأبد. لقد حان الوقت لذلك. خالص العزاء لكل الذين فقدوا أعزة عليهم في هذه الحرب التي اتسمت بالتوحش.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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