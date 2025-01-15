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عاجل:الحوثي يعلن استعداده لصرف المرتبات بعدن وبقية المحافظات بشرط هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثي يعلن استعداده لصرف المرتبات بعدن وبقية المحافظات بشرط هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يعلن استعداده لصرف المرتبات بعدن وبقية المحافظات بشرط هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:17 مساءً - كلمتك: خاص

اكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين محمد علي الحوثي انهم مستعدين لصرف المرتبات في مناطق سيطرة الشرعية

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

‏اذا تم توريد جميع الإيرادات للبنك المركزي ‎#صنعاء
من المناطق التي يديرها التحالف فمستعدين لصرف رواتب من هم في تلك المناطق

وتحدى الحوثي الطرف الآخر القبول بتلك المعادلة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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