عاجل:الحوثي يعلن استعداده لصرف المرتبات بعدن وبقية المحافظات بشرط هذا الأمر - أخبار كلمتك

اكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين محمد علي الحوثي انهم مستعدين لصرف المرتبات في مناطق سيطرة الشرعية

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏اذا تم توريد جميع الإيرادات للبنك المركزي ‎#صنعاء

من المناطق التي يديرها التحالف فمستعدين لصرف رواتب من هم في تلك المناطق

وتحدى الحوثي الطرف الآخر القبول بتلك المعادلة