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شاهد اول صورة لمقتل معلمة على يد زوجها امام طلابها بعدن - أخبار كلمتك

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شاهد اول صورة لمقتل معلمة على يد زوجها امام طلابها بعدن - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة لمقتل معلمة على يد زوجها امام طلابها بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:22 مساءً - كلمتك/خاص:

اقدم مواطن على قتل زوجته(المعلمة) صباح اليوم في عدن .
كانت الزوجة في طريقها الى مدرسة الارتقاء بمدينة إنماء حيث تعمل هناك معلمة حينما باشرها زوجها باطلاق نار اسفر عن مقتلها على الفور

قضية مرعبة جدا جدا وتحمل فصول من الألم والمعاناة والقهر والظلم والنكد والتعذيب.
وبحسب مصادر فان زوج المعلمة مبتذل وظالم و كان يضربها بعنف طوال سنوات كثيرة وهو يعتدي عليها وكان والدها يدافع عنها قبل ان يتوفى 
واشارت الى ان الزوجة كانت  تخرج الى الشارع هربا من الضرب العنيف الذي تتعرض له.
وبعد وفاة والدها هربت الى منزل اسرتها ولكنه تربص بها اليوم وقتلها بعد ان عملت معلمة  لكي تصرف على اطفالها ولديها ثلاثة اطفال 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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