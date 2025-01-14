شاهد اول صورة لمقتل معلمة على يد زوجها امام طلابها بعدن - أخبار كلمتك

اقدم مواطن على قتل زوجته(المعلمة) صباح اليوم في عدن .

كانت الزوجة في طريقها الى مدرسة الارتقاء بمدينة إنماء حيث تعمل هناك معلمة حينما باشرها زوجها باطلاق نار اسفر عن مقتلها على الفور

قضية مرعبة جدا جدا وتحمل فصول من الألم والمعاناة والقهر والظلم والنكد والتعذيب.

وبحسب مصادر فان زوج المعلمة مبتذل وظالم و كان يضربها بعنف طوال سنوات كثيرة وهو يعتدي عليها وكان والدها يدافع عنها قبل ان يتوفى

واشارت الى ان الزوجة كانت تخرج الى الشارع هربا من الضرب العنيف الذي تتعرض له.

وبعد وفاة والدها هربت الى منزل اسرتها ولكنه تربص بها اليوم وقتلها بعد ان عملت معلمة لكي تصرف على اطفالها ولديها ثلاثة اطفال