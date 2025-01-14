اعلان هام بشأن انتفاضة حضرموت - أخبار كلمتك

اصدر شباب الغضب بوادي وصحراء حضرموت الليلة إعلان هام بشأن الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالمحافظة
وجاء في نص الإعلان:
تلبيةً للدعوة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بوادي وصحراء حضرموت، يدعو شباب الغضب بوادي وصحراء حضرموت كافة القواعد الشعبية ومنظمات المجتمع المدني و شرائح المجتمع، للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تهدف للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية وقطع دابر المفسدين المتلاعبين بعيشة المواطن الغلبان.
موعد الوقفة:
يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025
الساعة 9:30 صباحاً
أمام بوابة مجمع الدوائر الحكومية – سيئون
مؤكداً على أهمية الحضور والمشاركة المنظمة للتعبير عن صوت ومطالب الجميع السلمية
مهيبا بالجميع الالتزام بالسلمية والعمل بروح المسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة
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