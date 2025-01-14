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اعلان هام بشأن انتفاضة حضرموت - أخبار كلمتك

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اعلان هام بشأن انتفاضة حضرموت - أخبار كلمتك

اعلان هام بشأن انتفاضة حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


اصدر شباب الغضب بوادي وصحراء حضرموت الليلة إعلان هام بشأن الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالمحافظة

وجاء في نص الإعلان:


تلبيةً للدعوة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بوادي وصحراء حضرموت، يدعو شباب الغضب بوادي وصحراء حضرموت كافة القواعد الشعبية ومنظمات المجتمع المدني و شرائح المجتمع، للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تهدف للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية وقطع دابر المفسدين المتلاعبين بعيشة المواطن الغلبان.

موعد الوقفة:

يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025
الساعة 9:30 صباحاً
أمام بوابة مجمع الدوائر الحكومية – سيئون

مؤكداً على أهمية الحضور والمشاركة المنظمة للتعبير عن صوت ومطالب الجميع السلمية
مهيبا بالجميع الالتزام بالسلمية والعمل بروح المسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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