الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

صرحت الصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها

وقالت غدير الشرعبي في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك:
"وساطة"
"ديه"
تلك المصطلحات التي أراها من البعض في التعليقات، 
أحب أن أوضح إن كانت الوساطة ستعيد لي والدي على قيد الحياة بين بناته فأهلاً بها،
غير ذلك لن أقبل ولو على إزهاق روحي،
القصاص مطلب أبناء اليمن كافة،
ومطلب عائلتي خاصة،


وتابعت بالقول:
ولكن يراودني و يظل السؤال في رأسي،
هل فعلاً هنالك مشائخ وقبائل قد يدافعوا ويضعون وجوههم لقاتل يسفك الدماء بكل أعصاب بارده!
أنا أقول لا ،
لأن قضية والدي تثبت،

واختتمت بالقول:
أن أي شخص يطالب بالعفو أو يدافع عن القاتل  أو يتباطئ بأي طريقه من الطرق في القضية فهو دنيئ!
وناقص شهامة وأصل وشرف ودين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شاهد صور من تظاهرة كبرى تندد بالانهيار الاقتصادي بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق