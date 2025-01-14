تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها - أخبار كلمتك

صرحت الصحفية غدير الشرعبي الليلة بشان قضية مقتل والدها

وقالت غدير الشرعبي في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك:

"وساطة"

"ديه"

تلك المصطلحات التي أراها من البعض في التعليقات،

أحب أن أوضح إن كانت الوساطة ستعيد لي والدي على قيد الحياة بين بناته فأهلاً بها،

غير ذلك لن أقبل ولو على إزهاق روحي،

القصاص مطلب أبناء اليمن كافة،

ومطلب عائلتي خاصة،



وتابعت بالقول:

ولكن يراودني و يظل السؤال في رأسي،

هل فعلاً هنالك مشائخ وقبائل قد يدافعوا ويضعون وجوههم لقاتل يسفك الدماء بكل أعصاب بارده!

أنا أقول لا ،

لأن قضية والدي تثبت،

واختتمت بالقول:

أن أي شخص يطالب بالعفو أو يدافع عن القاتل أو يتباطئ بأي طريقه من الطرق في القضية فهو دنيئ!

وناقص شهامة وأصل وشرف ودين