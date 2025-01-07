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عقب اعتقال دام ٢٠ عام.. غونتنامو يعلن نقل يمنيين الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

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عقب اعتقال دام ٢٠ عام.. غونتنامو يعلن نقل يمنيين الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

عقب اعتقال دام ٢٠ عام.. غونتنامو يعلن نقل يمنيين الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى إغلاق معتقل غوانتانامو سيئ السمعة، عن نقل 11 معتقلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان.

وقد أمضى هؤلاء الرجال أكثر من عقدين من الزمن خلف القضبان في المعتقل الكائن بجزيرة كوبا، دون توجيه أي تهم رسمية إليهم.

وأكد البنتاغون أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودٍ مستمرة لتقليص عدد المحتجزين في غوانتانامو، والذي يواجه انتقاداتٍ واسعةٍ على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي شهدها.

وأشارت الوزارة إلى أن المعتقل حالياً يضم 15 سجيناً فقط، بينهم ثلاثة مؤهلون للنقل إلى بلدانهم، وسبعة آخرين وجهت إليهم اتهامات.

وكان معتقل غوانتانامو قد أُنشئ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لاستضافة المشتبه بهم في تنظيم القاعدة وطالبان.

وقد أثارت هذه المنشأة جدلاً واسعاً على الصعيدين الوطني والدولي، بسبب الظروف القاسية للاحتجاز والانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية للمحتجزين.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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