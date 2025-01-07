حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مختلة عقليا تتسبب بوفاة طفلة واصابة اخرين بكريتر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مختلة عقليا تتسبب بوفاة طفلة واصابة اخرين بكريتر - أخبار كلمتك

مختلة عقليا تتسبب بوفاة طفلة واصابة اخرين بكريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:12 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مواطنون من قيام مختلة عقليا برمي الاطفال بالحجارة في كريتر.
وبحسب مواطنون فان مختلة عقليا تتواجد بجانب المتحف بكريتر قامت بوقت سابق برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاة الطفلة بحسب افادة المواطنين المواطنين.
واشاروا بان المختلة عقليا قامت برمي طفلين اخرين بالحجارة تسببت باصابتهم.
وطالب المواطنون بضبط المختلة وادخالها المصحة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق