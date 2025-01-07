شكا مواطنون من قيام مختلة عقليا برمي الاطفال بالحجارة في كريتر.
وبحسب مواطنون فان مختلة عقليا تتواجد بجانب المتحف بكريتر قامت بوقت سابق برمي طفلة ببلوك(بردين)تسببت بوفاة الطفلة بحسب افادة المواطنين المواطنين.
واشاروا بان المختلة عقليا قامت برمي طفلين اخرين بالحجارة تسببت باصابتهم.
وطالب المواطنون بضبط المختلة وادخالها المصحة.
مختلة عقليا تتسبب بوفاة طفلة واصابة اخرين بكريتر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:12 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مواطنون من قيام مختلة عقليا برمي الاطفال بالحجارة في كريتر.
شكا مواطنون من قيام مختلة عقليا برمي الاطفال بالحجارة في كريتر.
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