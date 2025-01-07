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وزير الصحة يرأس الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لتحديث الدليل العلاجي والقائمة الوطنية - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يرأس الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لتحديث الدليل العلاجي والقائمة الوطنية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يرأس الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لتحديث الدليل العلاجي والقائمة الوطنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:47 مساءً - كلمتك/خاص:

رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتحديث الدليل العلاجي والقائمة الوطنية للأدوية الأساسية 
الوزير أكد ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المنضوية في عضوية اللجنة... مشيراً إلى الدور الذي اضطلعت به اللجنة في إنجاز كثير من الأدلة السياسات الدوائية بمهنية واحتراف..معربا عن الامل في أن يرى الدليل العلاجي النور ويصبح مرجعا لكل الأطباء والمهن المساعدة..مثنيا على دور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تحقيق وإنجاز عدد من الأدلة 
الدكتور بحيبح دعا اللجنة إلى العمل بمقتضيات قرار إنشاءها في إعداد آلية واضحة تهدف إلى تحديث الدليل العلاجي وقائمة الأدوية الأساسية واعداد خطة تفصيلية للمتابعة والتقييم على كل المستويات لتقديم الدعم الفني والإشراف على تطبيق الدليل والتعامل معه في القطاعين العام والخاص والالتزام بقائمة الأدوية الأساسية في المرافق الصحية...ودعا إلى ضرورة العمل لإعداد خطة لتدريب المدربين بشأن مفاهيم الدليل واهدافه ومرامية وتضمينه في مقررات اختبار شهادة مزاولة المهنة الطبية في المجلس الطبي الاعلى وفي المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الصحية 
من جانبه استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية رئيس اللجنة الدكتور عبدالقادر احمد الباكري جملة المهام المنتصبة أمام اللجنة التي تعمل باحترافية وإجادة شاملة من خلال كوكبة من القيادات المتميزة والمؤثرة المنضوية في اللجنة.. لافتاً إلى أهمية أن تستوعب مخرجات المؤتمر الصحي المقرر عقده الشهر المقبل رسم السياسة الاشمل للقطاع الصحي للبلاد 
تداخلات عديدة قدمها أعضاء اللجنة افضت إلى تشكيل لجنة مصغرة تعنى بإعداد وتنقيح الدليل وعرضه على اللجنة الرئيسية .. بالإضافة إلى أهمية الترويج للدليل والالتزام به واعتباره المرجع التدريبي الأول .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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