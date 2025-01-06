محافظ المهرة يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب والمؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم بمكتبه، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ عبدالحكيم التميمي، ومدير عام مكتب المالية الأستاذ عويضان يسهول، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة الأستاذ عدنان بادينار، لمناقشة الانضباط الوظيفي وأوضاع متعاقدي السلطة المحلية.

وناقش الاجتماع الالتزام بالدوام الوظيفي ومستوى انضباط الموظفين بصورة عامة، وتعزيز الأداء في جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، بالإضافة إلى أوضاع المتعاقدين مع السلطة المحلية ومدى التزامهم بالدوام الرسمي.

وأكد المحافظ على أهمية الانضباط في الدوام الرسمي، والالتزام بالعمل وتنفيذ المهام، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية.

وأشاد معاليه بالجهود التي بُذلت خلال العام المنصرم 2024م، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مستوى الرقابة والتفتيش خلال العام الحالي 2025م.

حضر اللقاء عدد من المختصين من مكتبي الخدمة المدنية والمالية.