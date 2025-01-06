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محافظ المهرة يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب والمؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

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محافظ المهرة يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب والمؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

محافظ المهرة يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب والمؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:46 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم بمكتبه، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ عبدالحكيم التميمي، ومدير عام مكتب المالية الأستاذ عويضان يسهول، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة الأستاذ عدنان بادينار، لمناقشة الانضباط الوظيفي وأوضاع متعاقدي السلطة المحلية.

وناقش الاجتماع الالتزام بالدوام الوظيفي ومستوى انضباط الموظفين بصورة عامة، وتعزيز الأداء في جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، بالإضافة إلى أوضاع المتعاقدين مع السلطة المحلية ومدى التزامهم بالدوام الرسمي.

وأكد المحافظ على أهمية الانضباط في الدوام الرسمي، والالتزام بالعمل وتنفيذ المهام، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية.

وأشاد معاليه بالجهود التي بُذلت خلال العام المنصرم 2024م، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مستوى الرقابة والتفتيش خلال العام الحالي 2025م.

حضر اللقاء عدد من المختصين من مكتبي الخدمة المدنية والمالية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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