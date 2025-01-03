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أنيس يوجه رسالة مفتوحة إلى بن حبريش ويطالبه إعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

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أنيس يوجه رسالة مفتوحة إلى بن حبريش ويطالبه إعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

أنيس يوجه رسالة مفتوحة إلى بن حبريش ويطالبه إعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:32 مساءً - كلمتك/خاص

وجه الصحفي عبدالرحمن أنيس رسالة مفتوحة إلى الشيخ عمرو بن حبريش، تناول فيها الدعوة لإعادة النظر في قرار منع تحرك قواطر النفط الخام من حضرموت إلى عدن لتزويد محطة الرئيس، التي تُعد المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المدينة.

وأكد أنيس تقديره لحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها الشيخ عمرو بن حبريش وحرصه على مصلحة حضرموت وأبنائها، لكنه شدد على أن منع شحنات النفط لن يعود بفائدة ملموسة على المحافظة، خصوصًا في ظل توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية وامتلاء خزان ميناء الضبة بأكثر من ثلاثة ملايين برميل.

وأشار أنيس إلى أن مأرب الشمالية، رغم التحديات التي تواجهها، أسهمت في توفير الوقود لمحطة الرئيس، بينما تُحرم عدن، التي تعاني أوضاعًا معيشية صعبة، من هذا الدعم من حضرموت الجنوبية، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعاون الوطني.

واختتم أنيس رسالته بمناشدة الشيخ عمرو بن حبريش لإتاحة تحرك قواطر النفط الخام دون عوائق، دعمًا للاستقرار وتحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا ثقته في حكمة الشيخ وحرصه على وحدة الصف اليمني ومواجهة التحديات المشتركة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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