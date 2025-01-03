أنيس يوجه رسالة مفتوحة إلى بن حبريش ويطالبه إعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

وجه الصحفي عبدالرحمن أنيس رسالة مفتوحة إلى الشيخ عمرو بن حبريش، تناول فيها الدعوة لإعادة النظر في قرار منع تحرك قواطر النفط الخام من حضرموت إلى عدن لتزويد محطة الرئيس، التي تُعد المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المدينة.

وأكد أنيس تقديره لحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها الشيخ عمرو بن حبريش وحرصه على مصلحة حضرموت وأبنائها، لكنه شدد على أن منع شحنات النفط لن يعود بفائدة ملموسة على المحافظة، خصوصًا في ظل توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية وامتلاء خزان ميناء الضبة بأكثر من ثلاثة ملايين برميل.

وأشار أنيس إلى أن مأرب الشمالية، رغم التحديات التي تواجهها، أسهمت في توفير الوقود لمحطة الرئيس، بينما تُحرم عدن، التي تعاني أوضاعًا معيشية صعبة، من هذا الدعم من حضرموت الجنوبية، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعاون الوطني.

واختتم أنيس رسالته بمناشدة الشيخ عمرو بن حبريش لإتاحة تحرك قواطر النفط الخام دون عوائق، دعمًا للاستقرار وتحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا ثقته في حكمة الشيخ وحرصه على وحدة الصف اليمني ومواجهة التحديات المشتركة.