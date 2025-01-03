الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - الحالة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - الحالة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - كيلو العتاقي بـ 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - كيلو العتاقي بـ 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

متى تذهب أموال المورث من البنك إلى خزينة الدولة؟ - أخبار كلمتك

متى تذهب أموال المورث من البنك إلى خزينة الدولة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - لو مسافر.. مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - لو مسافر.. مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:17 صباحاً - كلمتك/عبدالرحمن انيس

اصدر العقيد عبده نايف، مدير شرطة الشيخ عثمان بمحافظة عدن تعقيبا حول شكوى بعض اصحاب المحلات التجارية الذين أفادوا بأنه تم تغريمهم مبالغ مالية بسبب عدم تشغيل كاميرات المراقبة في محلاتهم، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يتجاوز 14 ساعة متواصلة في مدينة عدن.

 وجاء تعقيب العقيد عبده نايف مدير شرطة الشيخ عثمان كالتالي

 "أخي العزيز عبدالرحمن أنيس ..
قرأت منشورك بخصوص الرسالة التي وصلتك عبر الماسنجر، وكان الأولى أن تتواصل معنا قبل النشر لمعرفة الحقيقة، بدلاً من الاعتماد على رسالة دون إثبات أو دليل.
أود أن أوضح لك وللرأي العام أنه لم يتم النزول بهدف تغريم أصحاب المحلات لعدم تشغيل الكاميرات أو استغلال انقطاع الكهرباء لجمع الأموال ، بل تم النزول من قبل فريق فني مختص بكاميرات المراقبة في شارع الذهب، بعد تلقي بلاغات يومية عن سرقات ونشل بسبب ازدحام الشارع.

خلال النزول، تبين أن أغلب الكاميرات لا تعمل أو أن وضعها الحالي لا يمكّن من رؤية واضحة بسبب الإعلانات واللوحات التجارية. 
الهدف من النزول كان ترتيب أماكن الكاميرات في الزوايا المناسبة التي تغطي الشارع بشكل جيد.
كما تم النزول في المساء إلى سوق حراج بيع الهواتف المستعملة، حيث تبين أن المحلات تعتمد فقط على كاميرتين في الأمام والخلف ، تم استدعاء أصحاب المحلات والاتفاق معهم على تركيب كاميرات حديثة لضبط من يبيع الهواتف المسروقة وضبط أصحاب المحلات الذين يشترونها للتربح السريع ، وتم الاتفاق على تنفيذ ذلك خلال عشرة أيام.

أما فيما يتعلق بأي تصرفات فردية قد تكون حدثت، فإن مكتبنا مفتوح لتلقي الشكاوى، ونحن ملتزمون بمحاسبة أي فرد من أفراد الشرطة يتجاوز القانون.
كما نرحب بزيارتكم الى الشرطة ونزولكم معنا للاطلاع على وضع الكاميرات في المحلات عن قرب، والعمل معًا على وضع الحلول والمعالجات.
تحياتي وتقديري لكم".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اعلامي عسكري يتحدث عن صاروخ باليستي مر فوق عدن الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق