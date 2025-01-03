مدير شرطة بعدن يكشف حقيقة استغلال انقطاع الكهرباء وفرض غرامات على المحلات التجارية بسبب الكاميرات - أخبار كلمتك

اصدر العقيد عبده نايف، مدير شرطة الشيخ عثمان بمحافظة عدن تعقيبا حول شكوى بعض اصحاب المحلات التجارية الذين أفادوا بأنه تم تغريمهم مبالغ مالية بسبب عدم تشغيل كاميرات المراقبة في محلاتهم، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يتجاوز 14 ساعة متواصلة في مدينة عدن.

وجاء تعقيب العقيد عبده نايف مدير شرطة الشيخ عثمان كالتالي

"أخي العزيز عبدالرحمن أنيس ..

قرأت منشورك بخصوص الرسالة التي وصلتك عبر الماسنجر، وكان الأولى أن تتواصل معنا قبل النشر لمعرفة الحقيقة، بدلاً من الاعتماد على رسالة دون إثبات أو دليل.

أود أن أوضح لك وللرأي العام أنه لم يتم النزول بهدف تغريم أصحاب المحلات لعدم تشغيل الكاميرات أو استغلال انقطاع الكهرباء لجمع الأموال ، بل تم النزول من قبل فريق فني مختص بكاميرات المراقبة في شارع الذهب، بعد تلقي بلاغات يومية عن سرقات ونشل بسبب ازدحام الشارع.

خلال النزول، تبين أن أغلب الكاميرات لا تعمل أو أن وضعها الحالي لا يمكّن من رؤية واضحة بسبب الإعلانات واللوحات التجارية.

الهدف من النزول كان ترتيب أماكن الكاميرات في الزوايا المناسبة التي تغطي الشارع بشكل جيد.

كما تم النزول في المساء إلى سوق حراج بيع الهواتف المستعملة، حيث تبين أن المحلات تعتمد فقط على كاميرتين في الأمام والخلف ، تم استدعاء أصحاب المحلات والاتفاق معهم على تركيب كاميرات حديثة لضبط من يبيع الهواتف المسروقة وضبط أصحاب المحلات الذين يشترونها للتربح السريع ، وتم الاتفاق على تنفيذ ذلك خلال عشرة أيام.

أما فيما يتعلق بأي تصرفات فردية قد تكون حدثت، فإن مكتبنا مفتوح لتلقي الشكاوى، ونحن ملتزمون بمحاسبة أي فرد من أفراد الشرطة يتجاوز القانون.

كما نرحب بزيارتكم الى الشرطة ونزولكم معنا للاطلاع على وضع الكاميرات في المحلات عن قرب، والعمل معًا على وضع الحلول والمعالجات.

تحياتي وتقديري لكم".