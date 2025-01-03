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الكشف عن مكان تواجد قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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الكشف عن مكان تواجد قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

الكشف عن مكان تواجد قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط رامز المقطري:قاتل ابوك يا غدير الشرعبي متواجد بداخل جبهة كلابة 
واضاف:الحملة الأمنية مش قادرين ينزلو لاهناك ولاحد قادر يقنع قائد الجبهه يسلمه كمان وجبهة كلابة معروفه أنها ملاذ لأي قاتل او اي سارق كبير طبعاً كثيرين هربو منها ومن ضمنهم عزوان 
واختتم:الجبهه هذه بالذات قبل ثلاث سنوات قلنا المفترض تكون مع قيادة المحور نفسها وماعد ينفع تكون تابعه للواء 170 .يا ساااالم قاتل الحاج سيف موجود في كلابة ومحد بيقدر يأخذه منها إلا أنت فقط غير .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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