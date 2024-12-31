مسلحون يختطفون الشعيبي - أخبار كلمتك

قال الناشط ابراهيم عسقين:الحوثيون في محافظة اب يختطفون الاستاذ نجيب الشعيبي مستشار المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم من أمام منزله يوم امس ظهرا في مديرية المشنة ..

واضاف:الشعيبي شغل منصب مدير عام المسالخ واسواق اللحوم قبل ان يتم اقصاءه من منصبه بعد دخول الحوثيين المحافظة

واختتم:الشعيبي اعتقل بتهمه النقد الذي يشنه على جماعة الحوثي في حسابه الشخصي على منصة فيس بوك بسبب الممارسات السلبية للجماعة داخل المحافظة ..