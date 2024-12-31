مسلحون يختطفون الشعيبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:الحوثيون في محافظة اب يختطفون الاستاذ نجيب الشعيبي مستشار المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم من أمام منزله يوم امس ظهرا في مديرية المشنة ..
قال الناشط ابراهيم عسقين:الحوثيون في محافظة اب يختطفون الاستاذ نجيب الشعيبي مستشار المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم من أمام منزله يوم امس ظهرا في مديرية المشنة ..
واضاف:الشعيبي شغل منصب مدير عام المسالخ واسواق اللحوم قبل ان يتم اقصاءه من منصبه بعد دخول الحوثيين المحافظة
واختتم:الشعيبي اعتقل بتهمه النقد الذي يشنه على جماعة الحوثي في حسابه الشخصي على منصة فيس بوك بسبب الممارسات السلبية للجماعة داخل المحافظة ..
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