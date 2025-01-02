توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، 2 يناير 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 29°- الصغرى 24°)
المكلا (العظمى 28° - الصغرى 20°)
سيئون (العظمى 30° - الصغرى 08°)
عتق (العظمى 29° - الصغرى 14°)
الغيضة (العظمى 27° - الصغرى 15°)
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 18°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 03°)
تعز (العظمى 25° - الصغرى 13°)
الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 23°)
مأرب (العظمى 30° - الصغرى 14°)
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 02°)
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 10°)
عمران (العظمى 27° - الصغرى 02°)
اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 08:27 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، 2 يناير 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، 2 يناير 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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