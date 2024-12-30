قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:البعض يعتقد أن الوديعة قد وصلت والحقيقة ان ما حدث هو مجرد إعلان فقط
لا تزال هناك اتفاقية خاصة بالوديعة وسيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة ..
واضاف:وبعد التوقيع هناك سلسلة من الإجراءات.سيستغرق الأمر أكثر من عشرين يوماً حتى يتم إدخال المبلغ إلى الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني.
الكشف عن موعد وصول الوديعة السعودية عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:البعض يعتقد أن الوديعة قد وصلت والحقيقة ان ما حدث هو مجرد إعلان فقط
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:البعض يعتقد أن الوديعة قد وصلت والحقيقة ان ما حدث هو مجرد إعلان فقط
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