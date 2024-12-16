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مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

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مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت إدارة العلاقات العامة بمطار عدن الدولي إن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية : بشان العثور على طفل دون مرافق على متن أحدى رحلات طيران اليمنية المغادرة الى جدة غير دقيق ومبالغ فيه.

واوضحت الإدارة أن الطفل المعني احضره  جدّه بأوراق ثبوتية رسمية سارية  الى مطار عدن الدولي واستعان بأحد الركاب المعروفين لديه كان مغادرا على نفس الرحلة لإيصال الطفل الى والده الذي سيكون في انتظاره بمطار جده الدولي، وبدوره ابدى المسافر موافقته على مرافقة الطفل أثناء الرحلة وايصاله الى والده.

وعلى ضوء هذه الموافقة قامت إدارة الجوازات في المطار بالتحقق من صحة البيانات والوثائق الخاصة بالطفل بحضور جده وقام المرافق بمصاحبة الطفل الى الطائرة غير ان رقم مقعد الطفل كان بعيدا عن مقعد المرافق وحين تمت المراجعة الاعتيادية من قبل طاقم الطائرة للتأكد من الركاب وسلامتهم سال احد افراد طاقم الرحلة الطفل مرافقه فأجاب :"  بأنه مسافر بمفرده، فيما لم يوضح المرافق مع الطفل بانهم ارسلوه معه بسبب المسافة بين مقعده ومقعد الطفل.

وعليه وإزاء هذا الوضع اتخذ طاقم الطائرة الإجراءات السليمة والقانونية واعادوا الطفل الى المطار حيث تم التواصل مع جده لاستلامه، فيما تم ترتيب اجراءات سفر الطفل في تاريخ 13 ديسمبر وسافر مع احد المسافرين المعروفين من اقاربه وتم ايصاله إلى والده في مطار جده الدولي.

واهابت إدارة العلاقات العامة بمطار عدن الدولي بجميع الصحفيين التواصل معها على ارقامها المعروفة وفي أي وقت للحصول على المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الإضرار بسمعه مطار عدن الدولي باعتباره منجزا وطنيا تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية تطويره وتعزيز كفاءته لما فيه المصلحة العامة.

#علاقات_وإعلام_المطار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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