عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية بيان عسكري بشأن ضرب هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢" 15-06-1446هـ 16-12-2024



وجاء في نص البيان:



بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي ( فلسطين٢) في منطقة يافا المحتلة - 16-12- 2024م

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على المجازرِ المستمرةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ، وإسناداً لمقاومتِها العزيزةِ وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيد.

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيِّ فرطَ صوتيِّ نوع فلسطين٢.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في مواصلةِ تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وضربِ كافةِ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي المحتلةِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

إنَّ القواتِ المسلحةَ ومعها كافةُ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العزيزِ المجاهدِ على استعدادٍ لمواجهةِ أيِّ عدوانٍ إسرائيليٍّ أمريكيٍّ يستهدفُ اليمنَ وذلك بمزيدٍ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ والمؤثرة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 15 من جمادَى الآخرة 1446للهجرة

الموافق للـ 16 ديسمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية