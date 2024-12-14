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ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

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ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

ظهر زعيم جماعة الحوثيين ولاول مرة في خطاب وهو في حالة يرثى لها .

وقدم عبدالملك الحوثي مؤخرا خطاب سياسي مليء بالفزع والخوف .

وذلك في اول خطاب له منذ سقوط نظام بشار الاسد.

وظهر طوال خطابه الذي امتد قرابة ساعة بدأ عبدالملك متشنجا عنيف الملافظ متعرقا وبشدة .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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