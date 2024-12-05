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عرض شاهد جنائزي يمني وختم اثري للبيع - أخبار كلمتك

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عرض شاهد جنائزي يمني وختم اثري للبيع - أخبار كلمتك

عرض شاهد جنائزي يمني وختم اثري للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف الباحث في شؤون الآثار اليمنية، عبدالله محسن، عن عرض شاهد جنائزي وختم ذهب من آثار اليمن القديم للبيع في الخارج خلال الشهر الجاري.

ونشر محسن في منشور على صفحته بالفيسبوك، اليوم الخميس، صورة للختم المعروض للبيع، موضحًا، أنه "ختم قلادة من الذهب مقبب من الأمام ومسطح مع نقش مسند على الظهر. من القرن الرابع قبل الميلاد، من آثار اليمن سيُعرض للبيع في مزادات الفن الشرقي في هولندا في الثاني عشر من الشهر الجاري".viewed

وفي منشور لاحق أوضح محسن عن عرض شاهد جنائزي يمني من القرن الثاني قبل الميلاد للبيع للمرة الثانية في الـ 15 من ديسمبر الجاري، دون تحديد هوية معرض المزاد.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي، والبيع في مزادات علنية في الخارج.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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