عرض شاهد جنائزي يمني وختم اثري للبيع - أخبار كلمتك

كشف الباحث في شؤون الآثار اليمنية، عبدالله محسن، عن عرض شاهد جنائزي وختم ذهب من آثار اليمن القديم للبيع في الخارج خلال الشهر الجاري.

ونشر محسن في منشور على صفحته بالفيسبوك، اليوم الخميس، صورة للختم المعروض للبيع، موضحًا، أنه "ختم قلادة من الذهب مقبب من الأمام ومسطح مع نقش مسند على الظهر. من القرن الرابع قبل الميلاد، من آثار اليمن سيُعرض للبيع في مزادات الفن الشرقي في هولندا في الثاني عشر من الشهر الجاري".

وفي منشور لاحق أوضح محسن عن عرض شاهد جنائزي يمني من القرن الثاني قبل الميلاد للبيع للمرة الثانية في الـ 15 من ديسمبر الجاري، دون تحديد هوية معرض المزاد.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي، والبيع في مزادات علنية في الخارج.