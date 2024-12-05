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عاجل:الاعلان عن تدشين صرف المرتبات قبل قليل. - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن تدشين صرف المرتبات قبل قليل. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:08 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، اليوم، بدء صرف مرتبات منتسبي الداخلية لشهر أكتوبر 2024م، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، من الساعة 05:00 مساءا بتوقيت العاصمة  عدن، عبر البنك وكافة فروعه بالمحافظات المحررة.

وبجسب مانشره بنك الإنماء، في صفحته الرسمية بالفيسبوك، بإن عملية صرف المرتبات لمنتسبي الداخلية لشهر أكتوبر 2024م، بدأت لمنتسبي ديوان الوزارة والواصلين، على أن يتم صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية، تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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