عاجل:الاعلان عن تدشين صرف المرتبات قبل قليل. - أخبار كلمتك

أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، اليوم، بدء صرف مرتبات منتسبي الداخلية لشهر أكتوبر 2024م، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، من الساعة 05:00 مساءا بتوقيت العاصمة عدن، عبر البنك وكافة فروعه بالمحافظات المحررة.

وبجسب مانشره بنك الإنماء، في صفحته الرسمية بالفيسبوك، بإن عملية صرف المرتبات لمنتسبي الداخلية لشهر أكتوبر 2024م، بدأت لمنتسبي ديوان الوزارة والواصلين، على أن يتم صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية، تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.