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شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجه القيادي كامل الخوداني رئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة إب رسالة لقيادات مليشيا الحوثي


وقال الخوداني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏للمشائخ والقيادات والمواطنين وعكفة المشرفين وعبيد السيد. 
...

مشاهد بحث السوريين عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات والاختطافات والتعذيب وهتك الاعراض والحرمات في حقهم ومن كانوا خناجر في ظهورهم بغدرهم  وكيف يتم مطاردتهم واخراجهم من مخابئهم وجرهم على وجوههم بالشوارع وسط زغاريد النساء بعد ان تركتهم قياداتهم العليا ومشرفيهم واسيادهم  وفروا هاربين للدول تاركينهم لمصيرهم ودفع ثمن اعمالهم وافعالهم.


وتابع بالقول:
هذه المشاهد رسالة مختصرة ومعبرة للغارقين بالتبعية للحوثي من مشائخ وقيادات وابناء قبائل وعقال حارات ومواطنين وموظفين وسماسرة عبر خيانة اهلهم وقبائلهم وابناء محافظاتهم وقراهم ومناطقهم وجيرانهم وحاراتهم وزملاء عملهم وابناء بلدهم لإثبات الولاء والطاعة للحوثي.

رسالة وعبرة من لايستوعبها فهو احمق  مفادها اتعضوا ولا توغلوا بالسقوط وبيع شعبكم وناسكم ودمائهم وارواحهم وحرماتهم واموالهم وارزاقهم واذلالهم واخضاعهم لكسب رضى هذا المشرف او ذاك القيادي،

مختتما تغريدته قائلاً:
الحال لايدوم والعصابات التي تسفك دم الناس وتهتك اعراضهم وتنهب لقمتهم وتحكمهم بفوهة البندقية والقيد والسجن والاختطافات والترهيب حتى لو التحفت رداء الدولة والسلطة زائلة وراحلة اذا لم يكن اليوم فغداً وماهي الا مسالة وقت لاتطول راحلة والشعوب باقية والجرائم لا تمحى والناس لا تنسى السيد والمشرف الذي بعتوا اهلكم وشعبكم من اجلهم واثبات ولائكم لهم لحصول على الفتات من مال او منصب او مدائح الوطنية الكاذبة مصيرهم الزوال تاركين لكم بوصمة عاركم ولعنات خياناتكم وحقارة غدركم وثار الناس تدوسكم الإقدام وتبصق على وجوهكم الأفواه ولابد من يوم معلوم ترتد فيه المظالم. 
...

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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