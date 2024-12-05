توجيه جديد من وزارة الداخلية باستخراج البطاقة الإلكترونية الذكية خلال هذه الفترة - أخبار كلمتك

وجهت وزارة الداخلية، ممثلة باللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وزير الداخلية، ببدء اعتماد البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية كوسيلة معتمدة للتعاملات المختلفة. جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى وكيل أول الوزارة، اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف.

تتضمن التوجيهات إيقاف التعامل بالبطاقات الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الإلكترونية الذكية في جميع التعاملات المالية وغير المالية. كما شملت التعليمات متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع مدراء أمن المحافظات، وتكثيف الجهود لضمان التزام المواطنين باستخراج البطاقة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوجيه.

وأكد الوزير في خطابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين لضمان تنفيذ القرار، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.