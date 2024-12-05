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توجيه جديد من وزارة الداخلية باستخراج البطاقة الإلكترونية الذكية خلال هذه الفترة - أخبار كلمتك

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توجيه جديد من وزارة الداخلية باستخراج البطاقة الإلكترونية الذكية خلال هذه الفترة - أخبار كلمتك

توجيه جديد من وزارة الداخلية باستخراج البطاقة الإلكترونية الذكية خلال هذه الفترة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - كلمتك/ خاص

وجهت وزارة الداخلية، ممثلة باللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وزير الداخلية، ببدء اعتماد البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية كوسيلة معتمدة للتعاملات المختلفة. جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى وكيل أول الوزارة، اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف.

تتضمن التوجيهات إيقاف التعامل بالبطاقات الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الإلكترونية الذكية في جميع التعاملات المالية وغير المالية. كما شملت التعليمات متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع مدراء أمن المحافظات، وتكثيف الجهود لضمان التزام المواطنين باستخراج البطاقة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوجيه.

وأكد الوزير في خطابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين لضمان تنفيذ القرار، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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