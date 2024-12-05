الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

الكيان الصهيوني السبب، حزب الله العراقي يعلق على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

الكيان الصهيوني السبب، حزب الله العراقي يعلق على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق - أخبار كلمتك

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق - أخبار كلمتك

الأهلي وإنتر ميامي، ذكرى مونديالية بين الشناوي وسواريز قبل المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي وإنتر ميامي، ذكرى مونديالية بين الشناوي وسواريز قبل المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

دراما رمضان 2025، محمد فراج يعيش بمنطقة شعبية في مسلسل منتهي الصلاحية - أخبار كلمتك

دراما رمضان 2025، محمد فراج يعيش بمنطقة شعبية في مسلسل منتهي الصلاحية - أخبار كلمتك

قيادات الحوثيين تغادر صنعاء خوفا من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادات الحوثيين تغادر صنعاء خوفا من هذا الامر - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

المسوري يدعو لاستغلال ضعف الحوثيين لتحقيق هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المسوري يدعو لاستغلال ضعف الحوثيين لتحقيق هذا الامر - أخبار كلمتك

المسوري يدعو لاستغلال ضعف الحوثيين لتحقيق هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك/خاص

صرح المحامي محمد المسوري بأن أحد العوامل الحاسمة في الانتصار على الحوثيين يتمثل في كشف ممارساتهم التي تؤثر على معنوياتهم وقوتهم العسكرية. وقال المسوري إن العبارتين: "والله ما يحكمنا ميرندا" و "والله ما نقاتل مع ميرندا" قد تعكسان تحولًا في الموقف الشعبي ضد الجماعة، نتيجة لمزاعم تتعلق بقائدها عبدالملك الحوثي.

وأوضح المسوري أن الكشف عن هذه القضايا الشخصية والاجتماعية داخل معسكرات الحوثيين قد يُضعف الجماعة بشكل كبير، معتبرًا أن هذه الحقائق قد تجعل المقاتلين يتراجعون عن دعم الجماعة خوفًا على سمعتهم، بينما تزيد عزيمة من يقاتل ضدها.

وأضاف أن "استراتيجية استهداف الجانب المعنوي للحوثيين ستساهم في إضعافهم عسكريًا"، مشيرًا إلى أن العودة إلى الحرب ستشهد تحولًا ملموسًا في ميزان القوى، بسبب التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذه الانكشافات.

واختتم المسوري تصريحه بالقول: "رغم الانتقادات التي طالتني، فإنني على يقين بأن ما نقوم به الآن سيكون له أثر كبير في مستقبل الصراع، وسيتذكر الجميع أن محمد المسوري كان له دور في إضعاف الحوثي".

هذا التصريح يأتي في ظل توترات متصاعدة على الساحة اليمنية، مع استعدادات عسكرية محتملة لمرحلة جديدة من المواجهات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الكشف عن منع قنوات فضائية من العمل في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق