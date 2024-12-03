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المحرمي يوجه رسالة للقيادة الإماراتية وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

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المحرمي يوجه رسالة للقيادة الإماراتية وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

المحرمي يوجه رسالة للقيادة الإماراتية وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:09 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجه عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي، رسالة للقيادة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني

وجاء في نص الرسالة:

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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