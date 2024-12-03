تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة مساء اليوم الثلاثاء 03/12/2024، أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة، تشير إلى تأثر بلادنا بأمطار متفرقة وموجة تبريد خفيفة إلى متوسطة..

وتوقع المركز بناء على ذلك، بمشيئة الله تعالى، الآتي:

(1) أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى أعلى من قيمها المناخية قد تصل كميتها من 25 - 50 ملم.

شدة الرياح واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وشرق خليج عدن حيث متوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر .

(2) تأثر بلادنا بموجة تبريد ملحوظة خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية مقارنةً بالقيم المسجلة في الأيام القليلة الماضية.

وحذر مركز التنبؤات المواطنين في أرخبيل سقطرى من التواجد في مجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة.

كما حذر المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من الانخفاض في درجات الحرارة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم .

وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.