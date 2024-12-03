وزير بحكومة الحوثيين يعلن اعتماد هذا الامر بشان صرف المرتبات قي صنعاء - أخبار كلمتك

قال المنتحل لصفة وزير المالية بحكومة الحوثيين عبدالجبار أحمد: تم اليوم اعتماد نصوص مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين من قبل مجلس النواب.

واضاف:المشروع سوف يكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة نحو (800 ألف موظف بمناطق الحوثي) الذين انقطعت مرتباتهم.

واختتمةسيكون للمشروع أيضًا أثر إيجابي مهم على صغار المودعين لأكثر من 538 ألف مودع، سيتم سداد ديونهم خلال الفترة القادمة السداد سيتم على مراحل منهم نحو 440 ألف مودع في يناير القادم، وهم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة.