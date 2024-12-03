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وزير بحكومة الحوثيين يعلن اعتماد هذا الامر بشان صرف المرتبات قي صنعاء - أخبار كلمتك

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وزير بحكومة الحوثيين يعلن اعتماد هذا الامر بشان صرف المرتبات قي صنعاء - أخبار كلمتك

وزير بحكومة الحوثيين يعلن اعتماد هذا الامر بشان صرف المرتبات قي صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المنتحل لصفة وزير المالية بحكومة الحوثيين عبدالجبار أحمد: تم اليوم اعتماد نصوص مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين من قبل مجلس النواب. 
واضاف:المشروع سوف يكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة نحو (800 ألف موظف بمناطق الحوثي) الذين انقطعت مرتباتهم.
واختتمةسيكون للمشروع أيضًا أثر إيجابي مهم على صغار المودعين لأكثر من 538 ألف مودع، سيتم سداد ديونهم خلال الفترة القادمة  السداد سيتم على مراحل منهم نحو 440 ألف مودع في يناير القادم، وهم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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