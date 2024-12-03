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الكشف عن تفاصيل المحاكمة بشان الاختلاس باهم منشأة ايرادية في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل المحاكمة بشان الاختلاس باهم منشأة ايرادية في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المحاكمة بشان الاختلاس باهم منشأة ايرادية في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:43 مساءً - كلمتك/خاص:

واصلت محكمة الأموال العامة، عقد جلساتها اليوم، في قضية الاختلاس بمنشأة مصافي عدن، برئاسة سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة.

هذا وأفادت النيابة العامة التي رفعت الدعوة، بان المشروع الذي تم عبره الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من اموال مصافي عدن لايمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئ مالية كبيرا عليها، وهو مايعد انتهاك لقانون الجرائم والعقوبات.

النيابة العامة أكدت تابعت باستفاضة القضية وجمعت الادلة اللازمة ورفعت الملف لنيابة الاموال العامة بالعاصمة عدن لتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين بتهمة الاضرار بالمصلحة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام واهدار مئة وثمانين مليون دولار 180 مليون دولار أمريكي مايعادل ثلاثمائة وستين مليار ريال يمني 360 مليار ريال يمني.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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