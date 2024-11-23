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جماعة الحوثي تحذر دول التحالف من هذا الأمر - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تحذر دول التحالف من هذا الأمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تحذر دول التحالف من هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال القيادي بجماعة الحوثي محمد البخيتي 
: ‏سعي السعودية والامارات لتشكيل تحالف عربي إلى جانب تحالف حارس الازدهار لحماية الكيان الصهيوني بدلا من مساندة غزة تصرف مشين ويعد خيانة للأمة العربية والاسلامية.

واختتم: نحذر السعودية والإمارات من مغبة إشعال الجبهات الاقليمية والداخلية لأنها ستواجه برد عسكري وشعبي حاسم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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