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الجيش العماني يقوم باحراق شاب من عدن(صور دامية) - أخبار كلمتك

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الجيش العماني يقوم باحراق شاب من عدن(صور دامية) - أخبار كلمتك

الجيش العماني يقوم باحراق شاب من عدن(صور دامية) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:11 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدم الجيش العماني على اختطاف شاب عدني وتعذيبه قبل ان يقوم باحراقه ورميه بالعراء.
وبحسب مصادر فان الجيش العماني قام بتعذيب الشاب عبدالله محمد احمد مقبل من عدن وبعد احراقه تم رميه بشحن اليمنية قبل ان يقوم الجيش باخذه الى صلالة العمانية التي يتواجد فيها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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