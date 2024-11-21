اقدم الجيش العماني على اختطاف شاب عدني وتعذيبه قبل ان يقوم باحراقه ورميه بالعراء.
وبحسب مصادر فان الجيش العماني قام بتعذيب الشاب عبدالله محمد احمد مقبل من عدن وبعد احراقه تم رميه بشحن اليمنية قبل ان يقوم الجيش باخذه الى صلالة العمانية التي يتواجد فيها.
الجيش العماني يقوم باحراق شاب من عدن(صور دامية) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:11 صباحاً - كلمتك/خاص:
اقدم الجيش العماني على اختطاف شاب عدني وتعذيبه قبل ان يقوم باحراقه ورميه بالعراء.
اقدم الجيش العماني على اختطاف شاب عدني وتعذيبه قبل ان يقوم باحراقه ورميه بالعراء.
0 تعليق