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خطر وجودي يهدد الاهالي في صنعاء - أخبار كلمتك

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خطر وجودي يهدد الاهالي في صنعاء - أخبار كلمتك

خطر وجودي يهدد الاهالي في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:55 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:‏الفكر الكهنوتي الطائفي الفارسي الذي تدرسه المليشيا الحوثية لأبنائنا في المدارس، واضاف:يقسم المجتمع إلى طبقات وإلى سادة وعبيد، وهذا خطر وجودي، وانتهاك مُعلن لكل الشرائع والمواثيق الدولية الإنسانية .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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