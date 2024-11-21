خطر وجودي يهدد الاهالي في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:55 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:الفكر الكهنوتي الطائفي الفارسي الذي تدرسه المليشيا الحوثية لأبنائنا في المدارس، واضاف:يقسم المجتمع إلى طبقات وإلى سادة وعبيد، وهذا خطر وجودي، وانتهاك مُعلن لكل الشرائع والمواثيق الدولية الإنسانية .
قال الناشط ابراهيم عسقين:الفكر الكهنوتي الطائفي الفارسي الذي تدرسه المليشيا الحوثية لأبنائنا في المدارس، واضاف:يقسم المجتمع إلى طبقات وإلى سادة وعبيد، وهذا خطر وجودي، وانتهاك مُعلن لكل الشرائع والمواثيق الدولية الإنسانية .
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