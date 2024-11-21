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اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

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اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:59 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون على سفينة شحن تركية، تدعى "الأناضول إس" قبالة السواحل اليمنية.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين الهجمات الصاروخية، التي نفذها الحوثيون على سفينة الشحن الجاف الأناضول إس التي ترفع علم بنما، والتابعة للشركة التركية، أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية".

وأضاف البيان: "يجري اتخاذ المبادرات اللازمة لضمان عدم تكرار حادث مماثل".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سفينة الشحن التركية الأناضول إس، والتي ترفع علم بنما، تعرضت لهجوم صاروخي مرتين خلال 24 ساعة، في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت أن "سفينة الأناضول إس، تابعة لشركة "Oras Shipping" ومقرها في إسطنبول، وتبحر تحت علم بنما، تعرضت لهجومين صاروخيين في 17 و18 الشهر الجاري، أثناء إبحارها في خليج عدن، قادمة من ميناء الإسكندرية في مصر، ومتجهة إلى باكستان، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 22 شخصا، بينهم 10 أتراك".

وأعلنت مليشيات الحوثي يوم أمس، استهداف سفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية لمحاولتها كسر الحظر المفروض على الملاحة الإسرائيلية.

وأكدت المليشيا استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه".
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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