اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون على سفينة شحن تركية، تدعى "الأناضول إس" قبالة السواحل اليمنية.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين الهجمات الصاروخية، التي نفذها الحوثيون على سفينة الشحن الجاف الأناضول إس التي ترفع علم بنما، والتابعة للشركة التركية، أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية".

وأضاف البيان: "يجري اتخاذ المبادرات اللازمة لضمان عدم تكرار حادث مماثل".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سفينة الشحن التركية الأناضول إس، والتي ترفع علم بنما، تعرضت لهجوم صاروخي مرتين خلال 24 ساعة، في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت أن "سفينة الأناضول إس، تابعة لشركة "Oras Shipping" ومقرها في إسطنبول، وتبحر تحت علم بنما، تعرضت لهجومين صاروخيين في 17 و18 الشهر الجاري، أثناء إبحارها في خليج عدن، قادمة من ميناء الإسكندرية في مصر، ومتجهة إلى باكستان، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 22 شخصا، بينهم 10 أتراك".

وأعلنت مليشيات الحوثي يوم أمس، استهداف سفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية لمحاولتها كسر الحظر المفروض على الملاحة الإسرائيلية.

وأكدت المليشيا استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه".

