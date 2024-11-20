خصم اكثر من نصف مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

ناشد عدد من أفراد اللواء 39 مدرع وزير الدفاع الفريق الركن/ محسن الداعري إنصافهم مما وصفوه بالظلم والتعسف الذي طالهم من قبل المكلفين بقيادة اللواء الذي يتخذ حالياً من منطقة قرن أمكلاسي المطلة على مدينة شقرة الساحلية مقراً له.

وقال منتسبي اللواء القدامى حاملي رتبة مساعد في معرض مناشدتهم الموجهة إلى الفريق الركن الداعري بإن منتسبي اللواء يعانون منذ سنوات من إسقطاعات كبيرة تطال مرتباتهم تتجاوز نصف المرتب الشهري للجنود والصف والضباط منتسبي اللواء.

مشيرين بأن مايتعرضون له هو الظلم بعينه بعد أن تخلت قيادة اللواء المكلفة حالياً عن مسؤوليتها بمتابعة مستحقات منتسبيها مستحقي الترقيات من أفراد اللواء أسوة بباقي الألوية في المنطقة العسكرية الرابعة التي أنجزت قيادتها ملفات منتسبيها مستحقي الترقية.

وأختتم منتسبي اللواء 39 مدرع مناشدتهم التي رفعوها لوزير الدفاع وأكدوها بسندات الحوالة بقولهم : "بعد تاريخ طويل وحافل بالتضحيات التي سطرها منتسبي اللواء في مقارعة الإرهاب وكسر شوكته في العام 2011 إلا أننا نعاني اليوم بفعل تصفية اللواء من عدته وعتادته وتفرغ قيادته المكلفة لحصد مرتبات منتسبيه البؤساء دونما رحمة أو شفقة لحالتهم المعيشية الصعبة راجين من سيادتكم الإنصاف والله الموفق والمستعان.

منتسبي اللواء 39 مدرع - محور أبين - المنطقة العسكرية الرابعة.

عنهم :

مساعد/ حسين محمد صالح قرميم

مساعد / مصطفى الخضر المحوري

مساعد / أحمد سعيد دهمس

مساعد / البرك عمير الحنشي.