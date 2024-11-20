قال إن اصلاح الأوضاع أمر بعيد المنال .. فتحي بن لزرق يتحدث عن عودة مشكلة كبرى إلى الواجهة - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق: الحقيقة ان اصلاح الاوضاع امر بعيد المنال والترقيعات الموجودة لاقيمة لها ..

واضاف بن لزرق: قبل حوالي شهر ونصف استبشرنا خيراً برفع عدد من نقاط الجبايات ولكن للأسف الشديد عادت اغلبها وزادوا فوقها نقاط اضافية اخرى ..

وتابع : هذا سند احدى النقاط على طريق "أبين" الطريف فيه ان الختم مسجل فيه صندوق التنمية ومن يزر ابين لن يجد حتى متر اسفلت واحد تم انجازه فما هي التنمية التي يتحدث عنها هؤلاء ..

واختتم: شخصياً ماعندي اي امل بصلاح الوضع وسط كومة اللصوص هذه من كل هذه الاطراف.. متشائم جدا وحزين لهذا المآل …