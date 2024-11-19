بدء تأثيرات الكتل الركامية الممطرة على جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

نلاحظ في هذه الأثناء بدء التأثيرات الرئيسية للكتل الركاميه الممطرة على جزيرة سقطرى، حيث تم رصد هطول أمطار متفرقة منذ الصباح.

و من المتوقع أن يزداد نشاط العواصف الرعدية مجدداً بعد مغرب اليوم وصباح الغد، لتغطي السحب الركاميه الرعدية مساحات واسعة من خليج عدن وسواحلنا الجنوبية.