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بدء تأثيرات الكتل الركامية الممطرة على جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

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بدء تأثيرات الكتل الركامية الممطرة على جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

بدء تأثيرات الكتل الركامية الممطرة على جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - كلمتك/ خاص

نلاحظ في هذه الأثناء بدء التأثيرات الرئيسية للكتل الركاميه الممطرة على جزيرة سقطرى، حيث تم رصد هطول أمطار متفرقة منذ الصباح. 

و من المتوقع أن يزداد نشاط العواصف الرعدية مجدداً بعد مغرب اليوم وصباح الغد، لتغطي السحب الركاميه الرعدية مساحات واسعة من خليج عدن وسواحلنا الجنوبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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