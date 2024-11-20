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الكشف عن وصول طائرات عسكرية من الإمارات إلى هذه المحافظة اليمنية .. ما الهدف منها ؟ - أخبار كلمتك

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الكشف عن وصول طائرات عسكرية من الإمارات إلى هذه المحافظة اليمنية .. ما الهدف منها ؟ - أخبار كلمتك

الكشف عن وصول طائرات عسكرية من الإمارات إلى هذه المحافظة اليمنية .. ما الهدف منها ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني : ‏يتوالى وصول الطائرات العسكرية من الإمارات إلى عتق بمحافظة شبوه خلال الأيام الماضية وأبعدت عن مواقع هبوطها حتى القوات التي تتبع الإمارات..

واضاف : هل الطائرات إماراتية أم (أجنبية).. ما الهدف من وصولها وماذا تحضّر الإمارات لفعله في شبوه أكثر مما فعلت؟!

وتابع : مليشيات الإنتقالي (قوات الدعم السريع) بقيادتها الميدانية الإماراتية وقيادتها (الجنوبية) (حمدتي اليمن) ربما تتحضر لعمل ما، هؤلا يقودوا البلاد لمصير السودان أن لم يكن أسواء..

واختتم: الفرق أن السودان يمتلك جيش وقيادة حقيقية على الأرض أما نحن فحدث ولا حرج!!!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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