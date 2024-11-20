الكشف عن وصول طائرات عسكرية من الإمارات إلى هذه المحافظة اليمنية .. ما الهدف منها ؟ - أخبار كلمتك

قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني : ‏يتوالى وصول الطائرات العسكرية من الإمارات إلى عتق بمحافظة شبوه خلال الأيام الماضية وأبعدت عن مواقع هبوطها حتى القوات التي تتبع الإمارات..

واضاف : هل الطائرات إماراتية أم (أجنبية).. ما الهدف من وصولها وماذا تحضّر الإمارات لفعله في شبوه أكثر مما فعلت؟!

وتابع : مليشيات الإنتقالي (قوات الدعم السريع) بقيادتها الميدانية الإماراتية وقيادتها (الجنوبية) (حمدتي اليمن) ربما تتحضر لعمل ما، هؤلا يقودوا البلاد لمصير السودان أن لم يكن أسواء..

واختتم: الفرق أن السودان يمتلك جيش وقيادة حقيقية على الأرض أما نحن فحدث ولا حرج!!!