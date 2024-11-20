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اضراب عام للمحلات التجارية في مدينة إب لهذا السبب - أخبار كلمتك

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اضراب عام للمحلات التجارية في مدينة إب لهذا السبب - أخبار كلمتك

اضراب عام للمحلات التجارية في مدينة إب لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - كلمتك/ خاص

نفذ عدد من ملاك المحلات التجارية لي مدينة إب اضراب عام 

وذلك احتجاجا على كثرة الاتاوات وارهاقهم بدفع مبالغ مالية رسمية وغير رسمية..

وشكا عدد من التجار مما أسموه (تهباش) المشرفين والمسؤولين بالمحافظة دون أن يجدوا من يضبطهم أو يحميهم من عمليات النهب التي تمارس ضدهم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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