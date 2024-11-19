شوقي احمد هائل ينفي حقيقة هذا الأمر - أخبار كلمتك

نفى رئيس مجلس ادارة نادي الصقر الاستاذ شوقي احمد هائل سعيد ماتم تداوله عن عزوف النادي عن فكرة مقاطعة انتخابات اتحاد الكرة واستعداده للمشاركة وانهاء كافة الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة .

واكد ان هكذا اخبار ملفقة وكاذبة من شأنها تشويه وتزييف الحقائق والغرض منها التأثير على الرأي العام وقلب الحقائق بما يخدم اطراف ترى في موقف الصقر معادٍ لقيادة الاتحاد ولم تقتنع ان موقف الصقر الثابت هو ضد سلوك وممارسات اتحاد الكرة كمنظومة فساد لايمكن الوثوق بقدراتها وامكاناتها خاصة بعد فشلها الذريع في ادارة شئون اللعبة .

واضاف .. مازلنا على مبادئنا وموقفنا واضح ليس من اللحظة وانما من قبل سنوات .

واختتم : لا يمكن ان يسمح نادي الصقر بقبول بقاء كرة القدم جثة هامدة في ثلاجة الاتحاد ولن يغض الطرف عن تجاوزات وخروقات تمس النظام الاساسي واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية .