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بالصور ..تشييع رسمي للشهيد مطيع الجميلي في المهرة - أخبار كلمتك

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بالصور ..تشييع رسمي للشهيد مطيع الجميلي في المهرة - أخبار كلمتك

بالصور ..تشييع رسمي للشهيد مطيع الجميلي في المهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - كلمتك/ خاص

شهدت محافظة المهرة، يوم أمس، مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد الملازم مطيع الجميلي، أحد أفراد قوات النجدة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني في عملية مداهمة استهدفت أوكار عصابة لترويج المخدرات بمديرية حصوين الأسبوع الماضي.

وتقدم موكب التشييع وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار محمد الجعفري، والوكيل المساعد حسين المسعدي، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات من السلطة المحلية. كما شارك في التشييع حشد كبير من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية، في مشهد يعبّر عن التلاحم المجتمعي والدعم الكبير للأجهزة الأمنية.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد في جامع السعيد بمدينة الغيضة بحضور واسع من أهالي الشهيد وزملائه ومحبيه.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الدفن، مدير الأمن بالمحافظة أشاد من خلالها العميد صموده بالملازم الجميلي، واصفًا إياه بأنه كان نموذجًا للإخلاص والتفاني والشجاعة في أداء مهامه الأمنية. وأكد أن استشهاده يمثل تضحية في سبيل حماية أمن واستقرار المحافظة.

وأشار العميد صموده إلى أن الأجهزة الأمنية في المهرة لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن المحافظة، وأنها ستواصل جهودها بحزم لإحباط جميع محاولات زعزعة الاستقرار، متعهدًا بالتصدي القوي لعصابات المخدرات التي تسعى للإضرار بالنسيج الاجتماعي في المحافظة.

وختم بالقول إن دماء الشهيد الجميلي وأمثاله من الأبطال لن تذهب سُدى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية وجميع منتسبيها ملتزمون بالسير على درب الشهداء لتحقيق الأمن والعدالة وتعزيز الاستقرار في المهرة.378be7920a.jpge2ccf29184.jpge378b00c23.jpg12bae9a021.jpgc2675b8ae7.jpg

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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