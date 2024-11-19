بالصور ..تشييع رسمي للشهيد مطيع الجميلي في المهرة - أخبار كلمتك

شهدت محافظة المهرة، يوم أمس، مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد الملازم مطيع الجميلي، أحد أفراد قوات النجدة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني في عملية مداهمة استهدفت أوكار عصابة لترويج المخدرات بمديرية حصوين الأسبوع الماضي.

وتقدم موكب التشييع وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار محمد الجعفري، والوكيل المساعد حسين المسعدي، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات من السلطة المحلية. كما شارك في التشييع حشد كبير من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية، في مشهد يعبّر عن التلاحم المجتمعي والدعم الكبير للأجهزة الأمنية.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد في جامع السعيد بمدينة الغيضة بحضور واسع من أهالي الشهيد وزملائه ومحبيه.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الدفن، مدير الأمن بالمحافظة أشاد من خلالها العميد صموده بالملازم الجميلي، واصفًا إياه بأنه كان نموذجًا للإخلاص والتفاني والشجاعة في أداء مهامه الأمنية. وأكد أن استشهاده يمثل تضحية في سبيل حماية أمن واستقرار المحافظة.

وأشار العميد صموده إلى أن الأجهزة الأمنية في المهرة لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن المحافظة، وأنها ستواصل جهودها بحزم لإحباط جميع محاولات زعزعة الاستقرار، متعهدًا بالتصدي القوي لعصابات المخدرات التي تسعى للإضرار بالنسيج الاجتماعي في المحافظة.

وختم بالقول إن دماء الشهيد الجميلي وأمثاله من الأبطال لن تذهب سُدى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية وجميع منتسبيها ملتزمون بالسير على درب الشهداء لتحقيق الأمن والعدالة وتعزيز الاستقرار في المهرة.